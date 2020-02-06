(فيديو) ترامب إلى الأبد!

المصدر: البيان الإلكتروني

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على "تويتر"، مباشرة بعيد بتّ مجلس الشيوخ في قضية عزله من منصبه، وتبرئته من جميع التهم المنسوبة إليه.

ونشر ترامب مقطع فيديو مدته 30 ثانية، يظهر فيه مع شعارات "ترامب 2024"، و"ترامب 2028" و"ترامب 2032"، وصولا إلى شعار "ترامب للأبد".

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة موالية: سأصدر بيانا غداً من البيت الأبيض حول "نصر أمريكا" ضد العزل.