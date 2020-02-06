عضو الكونغرس الجمهوري ميت رومني سيصوت ضد تبرئة ترامب

المصدر: أ ف ب

قال السناتور الجمهوري عن ولاية يوتا ميت رومني إنه سيصوت في اليوم لإدانة الرئيس دونالد ترامب في محاكمة عزله في مجلس الشيوخ.

وتابع مرشح الرئاسة لعام 2012 في كلمة أمام مجلس الشيوخ ان "الرئيس مذنب بإساءة استخدام مروعة للثقة العامة".

وأضاف رومني إن "إفساد انتخابات للبقاء في منصبه ربما يكون أكثر الانتهاكات المسيئة والمدمرة لقسم اليمين". ومن المرجح أن يكون رومني الصوت الجمهوري الوحيد الذي يدين ترامب عندما ينظر مجلس الشيوخ في اتهامات مجلس النواب للرئيس بسوء استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وقال رومني إنه "القرار الأصعب الذي أواجهه" وتوقّع أن يتعرّض لانتقادات حادة من زملائه الجمهوريين.

وتابع السناتور الجمهوري "أنا أدرك أن هناك أشخاصا في حزبي... سيعترضون بشدة على قراري، كما سأتعرّض في بعض الأوساط لشجب شديد".

وأكد رومني المنتمي لطائفة المورمون أنه اتّخذ قراره وفق ما يمليه عليه ضميره وإيمانه.

وقال "سأروي لأولادي ولأحفادي أني بذلت أقصى قدراتي في أداء واجبي".