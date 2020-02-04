شاهد.. ووهان تحول الملاعب الرياضية إلى مستشفيات مؤقتة للمصابين بكورونا

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

بدأت مدينة ووهان بمقاطعة هوبى الصينية مساء أمس الإثنين، بتحويل 3 مراكز عامة إلى مستشفيات مؤقتة كجزء من الجهود المبذولة لاحتواء وعلاج المرضى المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

وستستفيد المدينة من الاستاد الرياضي في المدينة ومركزين للمؤتمرات، بتحويلهم إلى ثلاثة مستشفيات متنقلة توفر 3400 سرير لعلاج مرضى فيروس كورونا الجدد المصابين بأعراض خفيفة.

وقال ما قوه تشيانغ، رئيس الحزب في ووهان، في مؤتمر مساء الاثنين أنه يتعين على السلطات المحلية بذل كل الجهد لتحويل أماكن المعارض في المدينة إلى مستشفيات لزيادة مساحة العزل والأسرة المخصصة للمستشفيات، وفقا لموقع "هوبي تشاينا".

وسيتم إرسال الطاقم الطبي إلى المستشفيات الثلاثة للعناية بالمرضى الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس - لكنهم لم يظهروا أي أعراض حادة، وبمجرد أن تتفاقم أعراض المريض، سيتم نقله إلى مستشفى جينيانتان، وهو أحد المستشفيات المخصصة في المدينة لاستقبال المرضى المصابين بالفيروس الجديد.