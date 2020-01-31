مشاعر متباينة في احتفالات بريطانيا باليوم الأخير قبل البريكست

المصدر: أ ف ب

تجمع مناصرو بريكست أمام مقر البرلمان الجمعة للاحتفال بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أزمة سياسية عميقة استغرقت ثلاث سنوات، لكن بالنسبة لمعارضي الخروج من التكتل فلم يكن هناك سوى الدموع.

وبعد 47 عاما من العضوية الأوروبية تخرج بريطانيا من التكتل الجمعة عند الساعة 11,00 مساء (23,00 ت غ)، حيث تجمع حفنة من أشد المؤيدين للخطوة أمام البرلمان قبل 12 ساعة من العد العكسي.

وقال واين غرين البالع 48 عاما "إنه أمر يبعث على الكثير من الارتياح أن نخرج اخيرا من الاتحاد الاوروبي".

وأضاف "هذا لا يقلل من احترام دول الاتحاد الاوروبي، بل مطلق الاحترام لهم جميعا ودائما. لكن الاتحاد الأوروبي خدعة، وكان كذلك منذ انضممنا إليه وأنا سعيد بخروجنا منه".

آخرون كانوا هناك يرتدون قبعات الاتحاد وحاملين لافتات تقول "سنعود" و"لقد حطمتم مستقبلي المهني وأحلامي".

وقال المحاسب بيتر بنسون البالغ 57 عاما "الناس حقا مستاؤون حول هذا والبعض قد يقومون بأفعال سخيفة، لقد كانت هناك محاولة انتحار".

وأضاف "كمجموعة سنكون مع بعضنا البعض لندعم بعضنا ونبكي معا، لكننا سنستيقظ صباح الغد ونحن نشعر بالحزن الشديد".

وأضافت كاترينا غراهام الناشطة في مجال حقوق المرأة والبالغة 31 عاما "إنه الحزن".

وأضافت "إنه أمر مروع للغاية أن يحدث هذا".

"كارثة مطلقة"

مؤيدو بريكست لوحوا بأعلام المملكة المتحدة، فيما ارتدى رجل قبعة كبيرة كتب عليها "حافظوا على عظمة أمريكا".

وبينما بقي المؤيدون بعيدين نسبيا عن المعارضين، قام رجل بوضع لوحات تمثل رئيس الوزراء بوريس جونسون وهو يمتطي حمارا أسفل تمثال ونستون تشرشل في ساحة البرلمان.

وقال نادوس أدنوم عامل المخبز البالغ 36 عاما "انه وقح للغاية. الكثير من الناس لا يعرفون التاريخ ولا يحترمون التقاليد".

ويعكس هذا الوضع الجدل المتواصل في البلاد منذ أكثر من عامين بعد تصويت بريطانيا عام 2016 في استفتاء للخروج من الاتحاد الاوروبي.

وقال دانيال برايس مدير مبيعات من برايتون على الساحل الجنوبي لبريطانيا "أعتقد أن هذا كارثة مطلقة".

-"نحن مهذبون أكثر مما يجب"

لكن المزاج كان أكثر حيوية في المدن الصناعية في الشمال البريطاني الذي صوّت بغالبية كبيرة لصالح الخروج.

وقال آدا سويربي البالغ 82 عاما في مدينة هارتلبول الساحلية الشمالية الشرقية، حيث اختار الناخبون بنسبة 70 بالمئة تقريبا الخروج من الاتحاد الاوروبي "أعلام المملكة المتحدة ستزين لندن اليوم، أنا سعيد للغاية".

وفي الوقت الذي استعد فيه أنصار بريكست للاحتفال باللحظة التاريخية، كان الباقون يتطلعون فيه الى اليوم الذي تنضم فيه بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي مجددا.

وقال بنسون "أنا متأكد من أن المملكة المتحدة ستعود إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل، ربما خلال 10 سنوات".

وأضاف "لقد أظهرت فرنسا وهونع كونغ كيف يكون الاحتجاج، نحن كنا مهذبين أكثر مما يجب".

وتابع "كان يجب أن نكون في الشوارع لمنع حركة المرور وقطع الطرق السريعة. يجب أن نفعل ذلك في المرة القادمة".