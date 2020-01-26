ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في كندا

المصدر: د ب أ

أعلنت كندا عن ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في مدينة تورنتو، عاصمة ولاية أونتاريو.

وأكد ديفيد ويليامز، كبير المسؤولين الطبيين في ولاية أونتاريو، أمس السبت أنه ثبت إصابة رجل في الخمسينيات من العمر بمرض يشبه متلازمة تنفسية حادة (كورونا) في أكثر مدن كندا اكتظاظاً بالسكان.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية أن الرجل كان قد سافر مؤخراً إلى ووهان، في الصين، وعاد إلى تورنتو في 22 يناير ودخل المستشفى في اليوم التالي بعد إصابته بالمرض. وتم تأكيد الحالة كحالة إيجابية مفترضة.

وكانت الصين قد فرضت حظرا على تحرك 40 مليون شخص مع تزايد الغضب من الفيروسات، حيث إن هناك 1414 حالة مؤكدة في جميع أنحاء العالم و 41 حالة وفاة.