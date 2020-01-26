إيران تعلن عن قدرتها على تخصيب اليورانيوم بلا حدود

المصدر: د ب أ

أعلنت هيئة الطاقة النووية الإيرانية أنها الآن في وضع يسمح لها بتخصيب اليورانيوم إلى درجة لا حدود لها.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" إن نائب رئيس الهيئة علي أصغر زاريان قال أمس السبت: "ستقوم الهيئة بتخصيب اليورانيوم بلا حدود إذا أعطت القيادة السياسية الضوء الأخضر لذلك".

وأضافت الوكالة أن الهيئة تنتج حاليا جيلا جديدا من أجهزة الطرد المركزي تسرع عملية التخصيب بصورة هائلة.

وقال زاريان إن الهيئة تقوم منذ فترة باختبار أجهزة الطرد المركزي.

يستخدم اليوروانيوم عالي التخصيب في صنع الأسلحة النووية.

وكان الرئيس حسن روحاني أعلن الأسبوع الماضي أن البرنامج النووي الإيراني صار الآن "أكثر تقدما" من حاله قبل الاتفاق النووي الذي عقد في فيينا 2015.

وأضاف روحاني أن بلاده صارت لديها قدرات أكبر لتخصيب اليورانيوم، إلا أنه استبعد خروجا تاما لبلاده من الاتفاق النووي.