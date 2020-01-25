الادعاء في قضية عزل ترامب يدعو لإزاحته من الرئاسة

المصدر: واشنطن - وكالات

دعا النائب الديمقراطي آدم شيف الذي يقود فريق الادعاء في قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلس الشيوخ لإزاحة سيّد البيت الأبيض من منصبه، مشيراً إلى أنه لا يمكن الوثوق بأنه سيفضّل مصلحة البلاد على مصلحته الخاصة.

وقال شيف إن «الشعب الأمريكي يستحق رئيساً يمكنه الاعتماد عليه لوضع مصلحة الشعب أولاً».

وجاءت كلمته المؤثرة في نهاية يوم طويل فصّل خلاله الديمقراطيون خطّة ترامب غير القانونية للضغط على أوكرانيا لمساعدته في حملة إعادة انتخابه في 2020.

وأضاف: «تعرفون أنه لا يمكنكم الوثوق بأن يفعل هذا الرئيس ما هو مناسب لهذا البلد. يمكنكم الوثوق بأنه سيفعل ما هو مناسب لدونالد ترامب». وقال: «ما قام به ترامب من قبل، سيقوم به خلال الشهور المقبلة، وسيفعل ذلك إذا أُتيح له المجال. لهذا السبب، إذا وجدتم أنه مذنب، فعليكم التأكد من إزالته» من منصبه. وأضاف: «لأن ما هو صحيح مهم. الحقيقة مهمّة. وإلا فسنضيع».

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