محاكمة ترامب «الشيوخ» يهدم صرح الديمقراطيين في «النواب»

المصدر: واشنطن - وكالات

بدأ مجلس الشيوخ النقاشات في إطار محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتهم بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، حيث أظهرت الوقائع التي سبقت الجلسة، خيبة أمل للديمقراطيين من الإجراءات، وهو ما يظهر تماسك الجمهوريين في تبرئة ترامب وهدم الصرح الدعائي الذي بناه الديمقراطيون خلال جلسات المحاكمة في مجلس النواب.

واستهلت الجلسة الأولى في مجلس الشيوخ بمعركة إجرائية حول ضوابط هذه المحاكمة التاريخية التي قدمتها الغالبية الجمهورية وندّد بها الديمقراطيون.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن القواعد التي اقترحها لمحاكمة ترامب عادلة وسيتم إقرارها بدعم جمهوري. ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن ماكونيل قوله في قاعة مجلس الشيوخ، إنه ينبغي الاستماع للدفوع الافتتاحية في محاكمة ترامب أولاً قبل التفكير في مسائل «مهمة» أخرى مثل الأدلة والشهادات.

وأصيب الديمقراطيون بخيبة أمل من المسار الجمهوري في إجراءات المحاكمة. وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن الحل الذي اقترحه الجمهوريون لإدارة المحاكمة «ليس أقل من كونه وصمة عار على الصعيد الوطني». وانتقد شومر خطة زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل لعقد جلسات تستمر حتى وقت متأخر من الليل، متسائلاً: «إذا كان الرئيس واثقاً جداً من قضيته، فلماذا لا يعرضها في وضح النهار؟».

وذكر في مؤتمر صحافي: «بالنسبة لشيء في أهمية موضوع العزل، فإن قرار ماكونيل ليس أقل من كونه خزياً وطنياً، وسوف يُسجَّل في التاريخ باعتباره واحداً من أحلك الأيام المظلمة لمجلس الشيوخ». في السياق، قال آدم شيف، رئيس فريق الادعاء في محاكمة ترامب، إن الحل الذي اقترحه الجمهوريون لإدارة المحاكمة «لا يسعى إلى إجراء محاكمة عادلة». وقال إنه إذا جعل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل «هذه أول محاكمة بدون شهود أو وثائق، فإنها لن تثبت أن الرئيس بريء، وإنما ستثبت فقط أن مجلس الشيوخ مذنب بالعمل مع الرئيس لعرقلة ظهور الحقيقة».

اقرأ أيضاً:

