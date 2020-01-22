ترامب يعترف بإصابة جنود أمريكيين "بالصداع" نتيجة الهجوم على سليماني

المصدر: د ب ا

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك إصابات لحقت بجنود أمريكيين نتيجة الهجوم الأمريكي الذي قُتل خلاله قاسم سليماني في العراق، واصفا هذه الإصابات بأنها "ليست خطيرة للغاية".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن ترامب قوله اليوم الأربعاء للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في ختام مشاركته ليومين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "سمعت أنهم أصيبوا بالصداع ... يمكنني القول إنها (إصابات) غير خطيرة".

وقال ترامب إنه علم بأمر الإصابات بين الجنود الأمريكيين في هذا الهجوم بعد أيام من الهجوم الانتقامي الذي شنته إيران ضد قاعدتين للقوات الأمريكية في العراق ردا على مقتل سليماني في 3 يناير الجاري، والذي أشعل التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاءت تعليقات ترامب ردا على سؤال لأحد الصحفيين في أعقاب اجتماع ثنائي في وقت سابق اليوم مع الرئيس العراقي برهم صالح على هامش قمة دافوس.