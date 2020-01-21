إجراءات مساءلة ترامب في مجلس الشيوخ تبدأ اليوم .. ماذا تعرف عنها ؟

المصدر: وكالات

من المقرر أن تبدأ اليوم في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسات مساءلة الرئيس دونالد ترامب ، والتي تهدف إلى عزله .

وطالب الفريق القانوني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتبرئة الفورية له من الاتهامات الموجهة له في المساءلة البرلمانية التي قد تؤدي إلى عزله.

وقال فريق الدفاع في مذكرة موجزة إن إجراءات عزل ترامب تُعد "انحرافا خطيرا" عن الدستور.

وتبدأ جلسات الاستماع بمجلس الشيوخ، في إطار المساءلة، اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش).

ويواجه ترامب اتهاما بإساءة استغلال سلطاته الرئاسية، وذلك بالضغط على أوكرانيا لفتح تحقيقات بشأن خصمه السياسي جو بايدن الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي. كما يواجه اتهاما بعرقلة عمل الكونغرس أثناء بحث الاتهام الأول.

ومن المقرر، خلال المساءلة، أن يستمع أعضاء مجلس الشيوخ إلى مرافعات تستغرق ست ساعات يوميا، لستة أيام في الأسبوع. ومن المقرر أن يرأس هيئة المحكمة رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس.

وهذه ثالث مرة في تاريخ الولايات المتحدة التي يواجه فيها رئيس مساءلة أمام البرلمان.

وقد تؤدي هذه المساءلة، من الناحية النظرية، إلى عزل الرئيس الأمريكي من منصبه. وتحتاج إدانة ترامب وعزله من منصبه إلى تصويت ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 100 عضو (أي 67 عضوا).

لكن بالنظر إلى أن عدد الديمقراطيين في المجلس 47 عضوا فقط، فإن من المتوقع على نطاق واسع تبرئة ترامب.

وسيكون ترامب في مؤتمر دافوس الاقتصادي في سويسرا مع بدء المساءلة في مجلس الشيوخ.

مذكرة الدفاع

تعتبر المذكرة، المكونة من 171 صفحة، التي تقدم بها فريق الدفاع عن ترامب هي أول دفاع شامل عن ترامب يُقدم إلى مجلس الشيوخ قبل بدء المساءلة فعليا.

وتسعى المذكرة إلى التقليل من شأن الاتهامات الموجة للرئيس الأمريكي، واصفة إياها بأنها "غير مقنعة وخطيرة". ورجح فريق الدفاع أيضا أن الاتهامات لا تعتبر جناية، ولا يمكن أن تُعد مخالفات تستوجب العزل.

وقالت مذكرة الدفاع: "خلص الديمقراطيون في مجلس النواب إلى مادتين واهيتين من مواد العزل لا يمكن اعتبارهما جناية أو خرقا للقانون بأي شكل من الأشكال. فهما أقل بكثير من (الجنايات والجنح التي ينص الدستور على ارتكاب أي منها)".

وأضافت: "كما أنهما لا ترقيان إلى الحد الأدنى من المخالفات اللازمة لعزل الرئيس من منصبه".

بالمقابل، قُدمت مذكرة معارضة من القائمين على مساءلة ترامب في مجلس النواب الأمريكي - وجميعهم من الحزب الديمقراطي - تتضمن اتهامات للرئيس الأمريكي باستغلال "السلطات الرئاسية للضغط على شريك أجنبي ضعيف للتدخل في انتخاباتنا لصالحه".

وأضافت: "بذلك، يكون (ترامب) قد شكل خطرا على أمننا القومي وعلى نظام الحكم الديمقراطي. كما خطط للتستر على ممارساته، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ جمهوريتنا".

ما هي الاتهامات الموجهة إلى ترامب؟

الاتهام الأول الموجه للرئيس ترامب هو السعي لطلب المساعدة من الحكومة الأوكرانية في إعادة انتخابه في نوفمبرالمقبل.

ويتضمن هذا الاتهام أن ترامب أجرى اتصالا بنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، هدده خلاله بتعليق المساعدات العسكرية الأمريكية ما لم تفتح أوكرانيا تحقيقا بشأن عمل هانتر بايدن، ابن جو بايدن الخصم السياسي الأقوى لترامب، والذي كان يعمل لدى شركة بوريسما الأوكرانية للطاقة.

ويشير الاتهام الثاني إلى أنه بالرجوع إلى منع ترامب طاقم العمل في البيت الأبيض من الشهادة أمام مجلس النواب العام الماضي، يكون ترامب قد عطل أعمال البرلمان.

وينفي ترامب جميع ما وُجه له من اتهامات.

ماهي الخطوات التالية في مساءلة ترامب؟

فيما يلي الخطوات المتوقعة في إجراءات محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمجلس الشيوخ في إطار مساءلته



مجلس النواب قدم رده على رد ترامب بشأن استدعاء مجلس الشيوخ له لمحاكمته.

ترامب قدم مذكرة قانونية دعت إلى الرفض الفوري لبندي الاتهام اللذين وجههما مجلس النواب في إطار مساءلته .

ابتداء من اليوم 21 يناير 2019

أمام مجلس النواب حتى الظهر (1700 بتوقيت جرينتش) ليقدم مذكرة اعتراض على المذكرة القانونية التي قدمها البيت الأبيض إذا اختار ذلك.

تستأنف المحاكمة في الساعة الواحدة ظهرا(1800 بتوقيت جرينتش) ومن المتوقع أن تستمر ستة أيام أسبوعيا باستثناء أيام الأحد.

من المحتمل إجراء تصويت في 21 يناير كانون الثاني على القواعد التي اقترحها زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل والتي تنظم المرحلة الأولى من المحاكمة التي ستترك خيار التصويت مفتوحا فيما بعد بشأن ما إذا كان يجب استدعاء شهود وإمكان تقديم أدلة جديدة.

من المتوقع أن يحاول الديمقراطيون تعديل القواعد التي اقترحها ماكونيل لتنص على ضرورة استدعاء شهود مما قد يؤدي إلى مناقشة موسعة بشأن قواعد المحاكمة.

فور إقرار القواعد يبدأ "مديرو" مجلس النواب الديمقراطيون والذين يشكلون فريق الادعاء في طرح حجتهم ضد ترامب. ولم يتضح ما إذا كان ذلك سيبدأ في 21 يناير أو اليوم التالي. وعندما ينتهي مديرو مجلس النواب من عملهم يرد فريق الرئيس بمرافعات استهلالية. ومن المتوقع أن تستمر هذه المرافعات عدة أيام أمام أعضاء مجلس الشيوخ الذين يعملون كمحلفين. وقال مصدران إن كل طرف قد يحصل على 24 ساعة كحد أقصى لعرض قضيته. وقال المصدران إنه سيتم تقسيم الثماني والأربعين ساعة إلى أربع جلسات تستغرق كل منها 12 ساعة.

عقب المرافعات الافتتاحية سيتم إعطاء أعضاء مجلس الشيوخ وقتا لتقديم أسئلة لكل جانب.

من أواخر يناير إلى أوائل فبراير

من المتوقع أن يواصل الديمقراطيون الضغط من أجل أن يدلي شهود بأقوالهم خلال المحاكمة. وإذا تم ،كما هو متوقع، إقرار قواعد ماكونيل المبدئية للمحاكمة فمن المرجح أن يصوت أعضاء مجلس الشيوخ في وقت ما بعد بدء المحاكمة على ما إذا كان ستتم الاستعانة بشهادة شهود والتي سعى إليها الديمقراطيون.

*قد يعقب ذلك عمليات تصويت لتقديم المرافعات النهائية إذا لم توافق غالبية مجلس الشيوخ على الشهود.

الرابع من فبراير

من المقرر أن يلقي ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوي أمام جلسة مشتركة لمجلسي الكونغرس.