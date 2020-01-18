بالفيديو.. مصادمات جديدة خلال مظاهرة لـ "السترات الصفرات " في باريس

المصدر: د ب أ

وقعت مصادمات بين الشرطة ومتظاهرين من "ذوي السترات الصفراء" في باريس اليوم السبت.

وقالت شرطة باريس بعد ظهر اليوم إنها ألقت القبض على أكثر من 30 شخصا.

وذكرت قناة "فرانس إنفو" التلفزيونية إن المصادمات وقعت أمام محطة شرق باريس للقطارات.

وقام المتظاهرون بإحراق صناديق القمامة وإلقاء الزجاج.

ويتظاهر أصحاب "السترات الصفراء" منذ أكثر من عام احتجاجا على سياسة الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويوجه هؤلاء غضبهم إلى خطة إصلاح المعاشات التي تعتزم الحكومة تطبيقها، حيث نظموا خلال الأسابيع الماضية مظاهرات بالتعاون مع النقابات.

وذكرت الشرطة أنه من الممكن أن تتحسن حالة المواصلات على المسافات القريبة في حيز العاصمة باريس بدءا من الاثنين المقبل بعد أسابيع من الإضراب الدائم.

صرح بذلك اليوم السبت لوران جبالي من نقابة العاملين بقطاع المواصلات بالعاصمة باريس خلال لقاء مع صحيفة "لو باريزيان".