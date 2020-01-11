تجدّد الاشتباكات شرقي أوكرانيا

المصدر: د ب أ

قتل أمس الجمعة في شرق أوكرانيا أحد الجنود الحكوميين، وذلك قبل لقاء عمل سريع بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت في موسكو للتشاور بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في كييف أمس الجمعة إن جنديا آخر أصيب بجروح.

وأضافت الوزارة أن الانفصاليين المدعومين من روسيا انتهكوا الهدنة الموقعة بين الطرفين ست مرات حتى الآن.

واتهم الانفصاليون بمنطقتي دونيتسك ولوجانسك من جانبهم حكومة كييف بانتهاك الهدنة أيضا.

كان لقاء قمة عقد في ديسمبر الماضي في باريس نص على الاتفاق على توقيع هدنة دائمة تبدأ نهاية 2019.

وكانت كل من المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توسطا في إتمام هذه الهدنة خلال اللقاء بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتجري محاولات لإبرام هدنة دائمة بين الطرفين منذ خريف 2014 وصل عددها حتى الآن إلى 20 محاولة على الأقل.

وسقط في الصراع الدائر بين الطرفين منذ أبريل 2014 وفقا لتقديرات الأمم المتحدة حوالي 13 ألف شخص.

ويستقبل بوتين المستشارة ميركل غدا السبت في موسكو في لقاء عمل قصير، حيث يناقش الطرفان الصراع الأوكراني والوضع في كل من سوريا وليبيا.