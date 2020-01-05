مقتل 14 شخصاً في تفجير قافلة حافلات ببوركينا فاسو

المصدر: رويترز

قالت حكومة بوركينا فاسو إن 14 شخصاً قتلوا وأصيب 19 آخرون عندما اصطدمت حافلة تقل طلبة بقنبلة بدائية أمس السبت في شمال البلاد.

وأضافت الحكومة في بيان أنه لم يتضح بعد المسؤول عن تنفيذ هذا التفجير، الذي أصاب واحدة من ثلاث حافلات كانت تقل جميعها 160 راكبا.

ووقع الهجوم في منطقة سورو قرب الحدود مع مالي، حيث تزداد فيها منذ عامين هجمات لجماعات إرهابية على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش رغم الجهود الدولية للقضاء عليها.

وقالت ثلاثة مصادر في وقت سابق إن قافلة الحافلات كانت تنقل أطفالا عائدين إلى مدرستهم بعد قضاء عطلة نهاية العام الدراسي.

وذكر بيان الحكومة أن من بين القتلى سبعة طلبة من دون أن تحدد أعمارهم.

وأضاف البيان "تندد الحكومة بشدة بهذا العمل الجبان والهمجي".