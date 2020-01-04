شاهد.. مقتل 6 وإنقاذ 22 آخرين في نهيار مبنى بكمبوديا

المصدر: د ب أ

لقي ستة أشخاص حتفهم إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء في جنوب كمبوديا أمس الجمعة، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 22 آخرين من تحت الأنقاض خلال عمليات البحث عن مزيد من الناجين.

وأفاد موقع "فريش نيوز آسيا" نقلا عن بن دارا، قائد شرطة إقليم كيب، بأن ما بين 30 إلى 40 عاملا آخرين لا يزالون عالقين تحت أنقاض المبنى المؤلف من سبعة طوابق الواقع في إقليم كيب بجنوب كمبوديا.

وقال رئيس وزراء كمبوديا هون سين في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أمس إنه سوف يتوجه إلى كيب لمتابعة جهود الإنقاذ.

وأظهر مقطع مصور نشر على موقع "فريش نيوز آسيا" الشرطة ورجال الإنقاذ، وهم يساعدون أحد الضحايا للخروج من تحت أنقاض المبنى.

وفي يونيو الماضي، لقي 28 شخصا على الأقل حتفهم جراء انهيار مبنى تحت الإنشاء أيضا في إقليم برياه سيهانوك بكمبوديا، ما أدى إلى استقالة حاكم الإقليم.

شاهد.. مقتل 6 وإنقاذ 22 آخرين في نهيار مبنى بكمبودياhttps://t.co/jlAiNOI8DZ#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/nHe5onBgda — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 3, 2020