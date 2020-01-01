بالفيديو.. مقتل 16 شخصاً وإصابة 5 في أعمال شغب داخل سجن بالمكسيك

المصدر: د ب أ

أفاد مسؤولون أمنيون اليوم الأربعاء بوقوع اشتباك داخل أحد السجون في شمال المكسيك، مما أسفر عن مقتل 16 شخصاً على الأقل، وإصابة خمسة آخرين.

وعثرت تعزيزات من قوات الشرطة، التي دخلت السجن بولاية زاكاتيكاس بعد اندلاع أعمال الشغب، على 4 بنادق والعديد من الأدوات الحادة التي يمكن أن تستخدم في الطعن.

ورجح إسماعيل كامبيروس هيرنانديز، مدير أمن الولاية، في حديث لوسائل إعلام محلية تهريب هذه الأسلحة إلى داخل السجن خلال ساعات الزيارة أمس الثلاثاء، حيث لم يتم العثور على أي أسلحة خلال عملية تفتيش تمت يوم الأحد.

وتعاني المكسيك من تفشي أعمال العنف منذ سنوات، والتي تعود في جزء كبير منها إلى انتشار العصابات الإجرامية التي تجني الأموال الضخمة جراء عمليات تهريب المخدرات، والاختطاف والابتزاز.

ويصل متوسط عدد القتلى في البلاد إلى 100 شخص يوميا، وبلغ الإجمالي أكثر من 36 ألف حالة العام الماضي.

بالفيديو.. مقتل 16 شخصاً وإصابة 5 في أعمال شغب داخل سجن بالمكسيكhttps://t.co/WPliAMcGGO#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/XZMME1v1Ri — صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 1, 2020