شاهد.. صدامات واعتقالات خلال مظاهرات على حدود هونغ كونغ مع الصين

المصدر: د ب أ

وقع اشتباك بين متظاهرين وقوات الشرطة على الحدود بين هونغ كونغ والأراضي الصينية.

وقالت وسائل الإعلام إن الشرطة ألقت القبض على 14 شخصا.

وقالت محطة الإذاعة الرسمية في هونغ كونغ (آر تي إتش كي): قامت مجموعة من المتظاهرين بتحدي أفراد الشرطة السرية بمركز التسوق "لاندمارك نورث" ببلدة شوينغ شوي على مقربة من مدينة شينزهين على الحدود الصينية مع المقاطعة.

واستخدمت الشرطة الهراوات ورذاذ الفلفل في مواجهة المتظاهرين.

وأعلنت الشرطة على موقع تويتر أن "زعماء ملثمين" للمتظاهرين قاموا بقذف المسامير داخل المحلات وكدروا النظام العام.

وأضافت الإذاعة الرسمية "آر تي إتش كي" أن المحتجين في المتجر الكبير "متروبوليس بلازا" صرخوا في وجوه المتبضعين، قائلين لهم إن عليهم "العودة إلى الأراضي الصينية".

وشدد أتباع حركة مؤيدي الديمقراطية، التي بدأت مظاهراتها ضد الحكومة الصينية وقوانينها في هونغ كونغ منذ الصيف الماضي، احتجاجاتهم ونقلوها خلال فترة عيد الميلاد إلى مراكز التسوق في هونغ كونغ.