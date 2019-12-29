بالفيديو.. مقتل 5 وإصابة 4 في تحطم طائرة صغيرة في لويزيانا

المصدر: رويترز

ذكرت وسائل إعلام محلية أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب أربعة آخرون إثر تحطم طائرة صغيرة بساحة انتظار سيارات تابعة لمركز بريد بجنوب ولاية لويزيانا الأمريكية فور إقلاعها من مطار بالولاية.

وأبلغ مسؤولون بالشرطة والإطفاء محطة (كيه.إيه.تي.سي) المحلية التابعة لشبكة تلفزيون (إيه.بي.سي) أن ستة أشخاص كانوا على الطائرة عندما تحطمت بعد قليل من الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في لافاييت بولاية لويزيانا.

وذكرت المحطة أن شخصا واحدا من ركاب الطائرة نجا من الحادث في حين أصيب ثلاثة على الأرض ونقلوا إلى مستشفى محلي.

وقال شهود لمحطة (كيه.إيه.تي.سي) إن الطائرة اصطدمت بكابل كهرباء عندما كانت تحاول الهبوط اضطراريا.

وذكرت المحطة أن الهيئة الوطنية لسلامة النقل قالت إن الطائرة ذات المحركين تحطمت على بعد 1.6 كيلومتر إلى الغرب من مطار لافاييت بعد قليل من إقلاعها من المطار.

وأبلغ محققون من الطيران الاتحادي المحطة بأنهم سيفتحون تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.

ولم يتسن لرويترز الاتصال على الفور بمسؤولين محليين أو اتحاديين للتعليق.