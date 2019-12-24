الشرطة النيبالية تلقي القبض على أكثر من 100 سائح صيني

المصدر: د ب أ

اعتقلت السلطات النيبالية 122 مواطنا صينيا خلال مداهمات جرت بالعاصمة كاتمندو، فيما وصفته الشرطة اليوم الثلاثاء، بأكبر عدد من الأجانب الذين تم القبض عليهم في المدينة.

وقال أوتام راج سوبيدي، وهو مسؤول شرطة بارز، إنه قد تم أمس الاثنين إلقاء القبض على ثماني نساء و114 رجلا في ثلاث مناطق سكنية تقع في ضواحي كاتمندو.

وصرح سوبيدي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "كانوا قد وصلوا إلى هنا بتأشيرات سياحية، ولكنهم أسسوا مكاتب. لقد شاركوا في أنشطة مشبوهة". وصادرت الشرطة أيضا خلال المداهمات، أجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف محمولة خاصة بهم.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل المقبوض عليهم، ولكن صحيفة "كاتمندو بوست" ذكرت أن المقبوض عليهم يتردد أنهم ارتكبوا جرائم مالية في الصين باستخدام الإنترنت في نيبال.

وتمنح نيبال تأشيرات للصينيين لدى وصولهم، لجذب السياح الأجانب. ويعد الصينيون ثاني أكثر الجنسيات التي تُقبل على زيارة نيبال، وذلك بعد الهنود.