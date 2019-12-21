مصرع 21 شخصاً في تصادم حافلة وشاحنة نقل في غواتيمالا

المصدر: د ب أ

لقي ما لا يقل عن 21 شخصاً حتفهم في غواتيمالا اليوم السبت بعد وقوع حادث تصادم مروع بين حافلة ركاب وشاحنة نقل على أحد الطرق السريعة.

وقال الادعاء العام في غواتيمالا اليوم إن عددا آخر من الركاب أصيب خلال الحادث بجروح مختلفة.

وأضاف الادعاء العام أنه تم التعرف إلى الضحايا الذين كان من بينهم سبعة من القصر في سن بين سبعة أعوام وستة عشر عاما.

ولم تصدر أي بيانات تتعلق بملابسات الحادث حتى الآن.

وأوضح الادعاء العام أن السلطات ألقت القبض على سائقي المركبتين.

وأفادت تقارير إعلامية أن الحافلة كانت تحمل 50 راكبا وأنها كانت متوجهة من مدينة بيتين الشمالية إلى جغواتيمالا سيتي.

وطالب رئيس الدولة جيمي موراليس الوزارة المختصة وحكومات الولايات على موقع تويتر بإحكام الرقابة على الطرق.

وقع الحادث في شرقي غواتيمالا على طريق إنترأمريكانا - وهو جزء من منظومة طرق بان أمريكانا الذي يربط بين قارتي أمريكا (الشمالية والجنوبية) على مدار أكثر من ألف كيلومتر من دون انقطاع.