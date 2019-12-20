مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على حزمة انفاق بـ 1.4 تريليون دولار لتجنب "الإغلاق"

المصدر: د ب أ

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس حزمة إنفاق بقيمة 1.4 تريليون دولار من المتوقع أن يوقعها الرئيس دونالد ترامب لتصبح قانونا.

ويأتي مشروعا الإنفاق- اللذان تمت الموافقة عليهما في تصويتين بأغلبية 73 صوتًا مقابل 21 صوتًا و81 صوتًا مقابل 11 صوتًا - قبل الموعد النهائي اليوم الجمعة لتمويل الحكومة أو مواجهة الإغلاق.

يشار إلى أنه في العام الماضي، استخدم المشرعون الجمهوريون وترامب الموعد النهائي للميزانية كوسيلة ضغط سياسية في محاولة للحصول على تمويل لجدار ترامب الحدودي مع المكسيك.

وأدى الجمود بسبب تمويل الجدار إلى أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة والذي استمر لمدة 35 يومًا.

وقال المشرعون من الحزبين هذا العام إنهم يريدون تجنب إغلاق الحكومة وأن قانوني الانفاق لعام 2020 يتضمنان 1.4 مليار دولار لتمويل الجدار الحدودي.

ويوفر مشروع قانون الإنفاق الكبير تمويلًا حكوميًا حتى سبتمبر 2020.