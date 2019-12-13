اتفاق أوروبي بشأن هدف الحياد المناخي للعام 2050

المصدر: د ب أ

أعلن شارل ميشيل، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في تغريدة عبر موقع تويتر، بعد ساعات من المحادثات، أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق حول هدف الحياد المناخي في الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2050.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مؤتمر صحفي إن بولندا ستحصل على وقت إضافي حتى صيف 2020 لتقرير ما إذا كان يمكنها الالتزام بتنفيذ الهدف.

وأضافت "ليس هناك تقسيم لأوروبا إلى أجزاء مختلفة، لكن هناك دولة عضو ما زالت بحاجة إلى مزيد من الوقت".

وسوف يكون تحقيق الهدف الأولي بخفض الانبعاثات الكربونية بدول الاتحاد الأوروبي الناتجة عن الوقود الأحفوري وكذلك إيجاد طرق لالتقاط أو موازنة الانبعاثات المتبقية.

وانخفضت انبعاثات الاتحاد الأوروبي خلال العقدين الماضيين، لكنها لا تزال تمثل نسبة 6ر9 بالمئة من الكربون المنبعثة عالمياً كل عام، وفقًا لتقرير الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2018.