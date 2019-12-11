سلطات تايلاند تنصح سكان بانكوك بارتداء الأقنعة

المصدر: د ب ا

نصحت السلطات في تايلاند سكان العاصمة بانكوك بارتداء الأقنعة عند خروجهم من المباني، نظرا لتجاوز الغبار مجددا المستويات الآمنة اليوم الأربعاء في 43 محطة لمراقبة جودة الهواء في بانكوك والمناطق المحيطة بها.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن برالونج دامرونجتاي، المدير العام لإدارة السيطرة على التلوث، القول إن انتشار الجزيئات التي يصل قطرها إلى 5ر2 ميكرومتر أو أقل، بلغ 34 إلى 87 ميكروغراما في المتر المكعب الواحد في بانكوك الكبرى.

يشار إلى أن المستوى الآمن هو 50 ميكروغراما في المتر المكعب.

وقال برالونج إن مستوى الجزيئات العالقة الدقيقة قد تجاوز المعايير الآمنة في 43 محطة لمراقبة جودة الهواء في بانكوك والمناطق المحيطة صباح اليوم الأربعاء.

وقال إن وزارة الصحة العامة نصحت الأشخاص الأكثر عرضة للخطر مثل الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن إلى تجنب الخروج من المنزل. وأضاف أنه ينبغي على سكان المناطق المتضررة ارتداء الأقنعة عند الخروج.