البيت الأبيض يرفض المشاركة في التحقيق لعزل ترامب

المصدر: أ ف ب

رد البيت الأبيض أمس الجمعة قبل انقضاء المهلة النهائية للدعوة للدفاع عن الرئيس دونالد ترامب في التحقيق المتعلق باجراءات عزله عبر استنكار العملية القانونية بأكملها باعتبار أنّ "لا أساس لها".

وقال بات سيبولوني، محامي البيت الأبيض في رسالة إلى الديمقراطي جيرولد نادلر، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب: "كما تعلمون تحقيقكم لا أساس له بالكامل".

وفي حين لم يستبعد سيبولوني بالمطلق مشاركة البيت الأبيض في العملية، فإن المعنى كان واضحا في قوله أن الديمقراطيين "أضاعوا ما يكفي من وقت أمريكا في هذه التمثيلية".

وبعث سيبولوني الرد قبل دقائق من الموعد النهائي أمام البيت الأبيض لإعلان ما إذا كان يعتزم إرسال ممثلين عنه إلى اللجنة القضائية.

وتعمل اللجنة على تجهيز لائحة اتهام سيصوت عليها المجلس بكامله في وقت لاحق هذا الشهر.

وفي حين أنه من المرجح أن ينجح الديمقراطيون في تأمين غالبية لاتهام ترامب في المزاعم ضده باستغلال سلطته عبر الضغط على أوكرانيا للتدخل في انتخابات عام 2020 الرئاسية، إلا أنه من المؤكد أن تتم تبرئته في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية.