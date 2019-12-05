29 قتيلاً في صراع قبلي على جزيرة بجنوب السودان

المصدر: د ب أ



قتل 29 شخصا على الأقل في دولة جنوب السودان اليوم الخميس، عندما اشتبكت قبيلتان تتصارعان على ملكية إحدى الجزر الواقعة في نهر النيل، حسبما قال منسق المنطقة لوكالة الأنباء الألمانية (د .ب .أ).

وقال منسق المنطقة جوزيف دينغ ماوات إن الاشتباك الذي وقع في وقت مبكر من اليوم خلف أيضا نحو 20 مصابا.

تنحدر القبيلتان من ولايتي البحيرات الشرقية وجونجلي. وكلاهما تزعمان ملكيتهما للجزيرة التي تعد إستراتيجية لكونها موقع رسو للقوارب.

يشار إلى أن الاشتباكات القبلية شائعة في الدولة الواقعة بشرق القارة الإفريقية، التي انفصلت عن دولة السودان في العام 2011. وأسفرت حرب أهلية تالية عن مئات الآلاف من القتلى وملايين النازحين.