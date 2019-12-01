مدير الشركة المصنعة لشاشات LCD ينتحر بعد طرده من العمل

المصدر: د ب أ

توفي مسؤول بارز سابق بشركة "جابان ديسبلاي" المصنعة لشاشات "إل.سي.دي" فيما يشتبه أنه انتحار بعد أن تم طرده من الشركة بسبب ما يزعم من اختلاسه ملايين الدولارات من أموال الشركة، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأحد.

وتقول مصادر من التحقيقات إن المسؤول التنفيذي السابق توفي في المستشفى بعد ما يبدو من إقدامه على الانتحار.

وكانت الشركة قد كشفت الشهر الماضي أن المسؤول اختلس حوالي 580 مليون ين أو أكثر من خمسة ملايين دولار خلال فترة أربع سنوات حتى أكتوبر 2018 .

وطردت الشركة المسؤول في ديسمبر العام الماضي وقدمت شكوى جنائية للشرطة. وقالت في بادئ الأمر إن المسؤول أنفق المال على لعب القمار وغير ذلك من الأغراض الشخصية.

لكنها قالت في وقت لاحق إن المسؤول أقر بتورطه في ممارسات حسابية غير سليمة وأبلغ الشركة أن ذلك كان بناء على طلب القيادة العليا في ذلك الوقت.

وبدأت الشركة تحقيقا بشأن تلك المزاعم.