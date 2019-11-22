ترامب يرجح اتفاقاً تجارياً مع الصين قريباً جداً

المصدر: أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الجمعة" إن واشنطن وبكين قد تكونان على وشك إبرام اتفاق تجاري جزئي لكنه أكد أنه ليس في عجلة من أمره للتوقيع.

وتاتي تصريحات ترامب بمثابة رد فعل على تلك التي أدلى بها قبل ساعات الزعيم الصيني شي جينبينغ الذي قال أمام مجموعة من الشخصيات البارزة في بكين إن بلاده تريد اتفاقا لكنها "لا تخاف" الرد إذا لزم الأمر.

وتابع ترامب خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز "لدينا اتفاق، يحتمل أن يكون قريباً جداً. إنه يريد التوصل إلى اتفاق أكثر بكثير مما أريد ذلك. لست حريصا على إبرامه".

وأضاف أن عائدات الرسوم الجمركية على الواردات الصينية كانت مفاجأة بالنسبة للولايات المتحدة وهو أمر يقول اقتصاديون إنه في الواقع يؤثر على الاقتصاد.

لم تكشف تصريحات الرئيس الأمريكي سوى القليل عما إذا كان الطرفان يحققان تقدما في وضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق "المرحلة الأولى" التي أعلنها ترامب الشهر الماضي.

وقد دعت الصين إلى التراجع عن التعريفات الأمريكية الحالية كجزء من الاتفاق، لكن المسؤولين الأمريكيين قالوا بدلاً من ذلك إنهم قد يفكرون في تأجيل حزمة جديدة من الرسوم التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر.

دخل النزاع التجاري الأمريكي الآن عامه الثاني، مع مئات المليارات من الدولارات في تجارة ثنائية خاضعة لرسوم شديدة.

