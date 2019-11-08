ترامب غير قلق بشأن التحقيق الخاص بمساءلته

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه غير قلق بشأن التحقيق الخاص بمساءلته بعدما أصبحت جلسات الاستماع لأقوال الشهود علنية لكنه عبر عن عدم رغبته في دعم الإجراء بالسماح لكبير مساعديه بالشهادة في جلسة مغلقة اليوم الجمعة.

ونفى ترامب في تصريح للصحفيين بالبيت الأبيض نص الأقوال التي نشرت حتى الآن لمسؤولين آخرين في جلسات مغلقة.

ويقود الديمقراطيون بمجلس النواب تحقيقا بشأن مزاعم سعي ترامب المنتمي للحزب الجمهوري لحمل رئيس أوكرانيا على فتح تحقيق مع منافسين سياسيين للرئيس الأمريكي.

وانتقد ترامب الديمقراطيين بمجلس النواب لتحركهم بإجراء جلسات علنية الأسبوع المقبل.

وقال ترامب الذي نفى ارتكاب أي مخالفات "لا ينبغي لهم أن يعقدوا جلسات علنية. هذا احتيال".

واتهم الرئيس الديمقراطيين بالبحث عن أشخاص يكرهونه وقال إنه لا يعرف معظم الشهود ومنهم عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.

وقال للصحفيين "لا يقلقني أي شيء. الشهادات كلها جيدة. أعني أنه في المجمل أنني لم اسمع عن أي منهم. لا أعرف من هم".

وما زال محققون من مجلس النواب يسعون للحصول على شهادات من شخصيات في جلسات مغلقة ومنهم القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني الذي استدعي للشهادة أمس الخميس لكنه لم يحضر اليوم.

وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق إنه لن يتعاون مع التحقيق.