الضباب يغلق كل المدارس في لاهور

المصدر: إسلام أباد - د.ب.أ

غطى الضباب الدخاني أجزاء من إقليم البنجاب شرقي باكستان، ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر بغلق المدارس أمس، ونصحت الأفراد بالبقاء داخل المنازل في ثاني أكبر مدينة من حيث التعداد السكاني في البلاد.

وقال رئيس وزراء إقليم البنجاب، عثمان بوزدار، إن كل المدارس أغلقت في لاهور عاصمة الإقليم للحيلولة دون تعرض الأطفال للضباب الدخاني.

وأضاف بوزدار أن الحكومة نصحت الأفراد بعدم محاولة ترك منازلهم إلا في حالة الضرورة القصوى، وكذلك استخدام الأقنعة وأضواء الضباب خلال القيادة في المدينة التي يقطن فيها أكثر من عشرة ملايين نسمة.

وقال كبير خبراء الأرصاد الجوية في المدينة صاحبزاد خان إن مؤشر جودة الهواء في لاهور بلغ 104 درجات.

وأضاف خان أن الضباب الدخاني ناتج عن حرق المحاصيل في مدينة جالاندهار في البنجاب الهندية عبر الحدود.

وقال عبد الشكور الذي استقل دراجته النارية إلى العمل: «من الصعب للغاية التنفس هنا».

وترمي السلطات في العاصمة الهندية نيودلهي، المجاورة للاهور، إلى خفض عدد المركبات على الطرق كإجراء لتحسين جودة الهواء.