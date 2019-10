ما هو الكلب الموهوب الذي غرّد ترامب بصورته؟

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة له عبر حسابه على تويتر عن الكلب، الذي أصيب في الغارة التي نفذتها القوات الأمريكية الخاصة على المجمع الذي كان يقيم فيه زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في سوريا وانتهت بمقتله.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكلب في الخطاب الذي وصف فيه، الأحد، وقائع الغارة، وقال إن الكلب "دخل النفق" الذي قتل فيه البغدادي نفسه بحزام ناسف، واصفاً إياه بالكلب "الجميل واللطيف والموهوب".

ونشر ترامب أمس صورة الكلب عبر حسابه على تويتر، معلقا عليها بقوله: أرفع السرية عن صورة للكلب الرائع، الذي قام بالمهمة العظيمة في القبض على أبو بكر البغدادي زعيم داعش وقتله.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw