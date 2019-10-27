صوفي فيلمس.. أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة البلجيكية

المصدر: د ب أ

ذكرت وكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا" مساء السبت أن السياسية الليبرالية صوفي فيلمس ستخلف رئيس الوزراء المنتهية مدة ولايته والقائم بتسيير الأعمال تشارل ميشيل، لتكون بذلك أول سيدة تتولى منصب رئيس الوزراء.

وأضافت الوكالة استنادا إلى مجلس الوزراء ومكتب ميشيل أن اسم فيلمس تم اقتراحه من قبل ملك بلجيكا فيليب كرئيسة حكومة انتقالية.

كان الليبرالي ميشيل أعلن من قبل أنه سيترك منصبه بداية نوفمبر المقبل، ليستعد لمنصبه الجديد كرئيس للمجلس الأوروبى.

وكان ميشيل يدير مؤخرا حكومة تسيير أعمال فحسب، لأنه لم يتمكن من تشكيل ائتلاف جديد بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو الماضي.