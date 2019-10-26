أغلب ضحايا شاحنة الموت البريطانية من هذه الجنسية!

المصدر: رويترز

ذكر قس من منطقة زراعية في فيتنام اليوم السبت أن غالبية الضحايا التسع والثلاثين الذين وجدت جثثهم في شاحنة بالقرب من لندن الأسبوع الماضي فيتناميون على الأرجح حيث يعتقد أنهم جاءوا من المنطقة التي يعيش بها.

واُكتشفت الجثث يوم الأربعاء بعدما تلقت خدمات الطوارئ بلاغا بوجودها في منطقة صناعية في جرايز على بعد نحو 32 كيلومترا شرقي وسط لندن.

وذكرت الشرطة أنها تعتقد أن الضحايا صينيون لكن بكين قالت إن هذا لم يتأكد بعد. وأعلنت السفارتان الصينية والفيتنامية أن مسؤوليهما يتعاونون مع الشرطة البريطانية.

وقال القس الكاثوليكي أنتوني دانج هو نام في بلدة ين تان النائية في إقليم ني آن بشمال وسط فتينام على بعد 300 كيلومتر جنوبي هانوي إنه يتواصل مع عائلات الضحايا.

وأضاف "الحزن يخيم على المنطقة كلها، ما زلت أجمع بيانات لجميع أسر الضحايا، وسنقيم قداسا على أرواحهم الليلة".

وقال إن العائلات التي اتصل بها أبلغته بأن أفرادا من أبنائها سافروا إلى بريطانيا في هذا الوقت وأنها فشلت في الاتصال بهم.

وأعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية في بيان اليوم السبت أنها أصدرت تعليمات لسفارتها في لندن بمساعدة الشرطة في تحديد هوية الضحايا.

ولم ترد الوزارة على طلب بمزيد من التعقيب بشأن جنسيات المتوفين.

كانت إحدى الضحايا وتدعى فام تي ترا ماي (26 عاما) من مدينة ها تان أرسلت رسالة نصية لوالدتها تقول فيها إنها لا تستطيع التنفس في الوقت الذي كانت فيه الشاحنة بالطريق من بلجيكا إلى بريطانيا.