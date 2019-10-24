التعامل مع الذئاب... قضية تشغل ألمانيا

المصدر: وكالات

أكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا إصراره على حماية قطعان الماشية في المناطق القريبة من أماكن تواجد الذئاب.

يأتي ذلك في ضوء عزم البرلمان الألماني مناقشة مشروع قانون بشأن التعامل مع الذئاب في المناطق الحضرية.

و كانت الحكومة الألمانية قد قررت قبل عدة أشهر تسهيل صيد الذئاب في المناطق التي تتعرض فيه الماشية لهجمات من قبل الذئاب.

ويسعى الحزب الاشتراكي لسن قانون يضمن حماية الماشية مع الحفاظ على الحياة البرية للذئاب.

وهناك خلاف بين طرفي الائتلاف الحاكم في ألمانيا، التحالف المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، بشأن إمكانية السماح بشكل مؤقت بإطلاق النار على الذئاب وذلك لإقامة "مناطق خالية من الذئاب" أو للحفاظ على حد أقصى من أعداد الذئاب في منطقة بعينها.

وقال المتحدث باسم الاشتراكيين في شؤون البيئة، كارستن تريجر: "علينا أن نعمل على أن يكون التعايش بين الذئب والإنسان والماشية بدون صراع قدر الإمكان".

واقترح تريجر في سبيل تحقيق هذا الهدف تعزيز السياجات الحامية للماشية وتربية كلاب متدربة على حماية الماشية.

وأشار النائب الألماني إلى أن البرلمان سيناقش أيضا سبل تكييف الوضع القانوني في ألمانيا مع القوانين الأوروبية لحماية الحيوانات.

ورأى السياسي الألماني أن هذا الأمر يحتاج لحماية فعالة لقطعان الذئاب.

وكان مجلس الوزراء الألماني قد اعتمد في مايو الماضي مسودة قانون لوزيرة البيئة، سفينيا شولتسه، تسمح بإطلاق النار أيضا عندما لا تكون ماهية الحيوان المهاجم للماشية واضحة.

وتسمح مسودة القانون بالاستمرار في إطلاق النار حتى تتوقف الأضرار، مع الحصول في كل الأحوال على موافقة السلطات على ذلك، حيث إن هذا السماح مقيد زمانيا و مكانيا، وفقا للمسودة.

ومن المقرر أن يحظر البرلمان صراحة إطعام الذئاب أو استدراجها، وذلك حتى لا تتعود على الاقتراب من الإنسان.

كما يعتزم البرلمان السماح بإطلاق النار على خليط الذئب والكلب، أي الذئب الهجين.