(فيديو) ترامب يوقع على الجدار ويؤكد أن لا أحد سيدخل أمريكا بشكل غير قانوني بعد اليوم

المصدر: د ب أ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الأربعاء إنه لم يعد باستطاعة أحد دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وأضاف ترامب أن الظروف الحدودية الأمريكية لا تزال في حالة طوارئ وطنية، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال :"كلما تم المضي قدما في بناء الجدار الحدودي، كانت القوات الأمريكية قادرة على التحرك بعيداً عن تلك المنطقة".

وأثنى ترامب على الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ووصفه بأنه "رائع".

جاء ذلك، خلال زيارته لموقع بناء الجدار الحدودي الفاصل بين بلده والمكسيك، حيث وقع على الجدار بطلب من رئيسة المشروع.

(فيديو) #ترامب يوقع على الجدار ويؤكد أن لا أحد سيدخل أمريكا بشكل غير قانوني بعد اليومhttps://t.co/w7zYfdDCCB#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/Eyn8mEqkGL — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 19, 2019