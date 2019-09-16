ترامب: نعرف من وراء الهجمات على السعودية ولا اجتماع مع طهران بدون شروط

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد إن الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من وراء الهجمات على منشأتي نفط في السعودية، وإنها "مستعدة" لكن تنتظر التحقق وتقييم السعودية قبل أن تقرر كيف ستتعامل مع الأمر.

وقال ترامب على تويتر "تعرضت إمدادات النفط السعودية للهجوم. لدينا سبب للاعتقاد أننا نعرف الفاعل ومستعدون بناء على التحقق لكننا ننتظر الاستماع للمملكة".

إلى ذلك، قلل الرئيس الأمريكي فرص الاجتماع مع مسؤولين إيرانيين، قائلا إن التقارير التي أفادت بأنه سيفعل ذلك من دون شروط غير دقيقة.

وقال ترامب "الأنباء الكاذبة تقول إنني على استعداد للاجتماع مع إيران "دون شروط". هذا غير صحيح (كالمعتاد!)".

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد قال يوم 10 سبتمبر "إنه (ترامب) مستعد للاجتماع من دون شروط مسبقة".