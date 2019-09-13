ترامب يريد لقاء كيم مجدداً

المصدر: رويترز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين الخميس إنه سيكون مستعدا للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي في مرحلة ما هذا العام.

تأتي تصريحات ترامب بعدما ذكرت كوريا الشمالية الاثنين أنها مستعدة لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة هذا الشهر.

ويقول محللون إن إقالة جون بولتون، مستشار ترامب للأمن القومي، هذا الأسبوع قد تدعم مساعي الولايات المتحدة لإحياء المحادثات، لكنها في الوقت ذاته لن تجعل هدف واشنطن إقناع بيونغ يانغ بالتخلي عن أسلحتها النووية أمرا أيسر.

والتقى ترامب وكيم ثلاث مرات منذ يونيو 2018.