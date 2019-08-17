(فيديو) تأخيرات وطوابير طويلة في مطارات أمريكا بسبب عطل في أنظمة الكمبيوتر

المصدر: رويترز

قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الجمعة إنها تواجه عطلا مؤقتا في أنظمة الكمبيوتر بالعديد من المطارات.

وأضافت الإدارة على تويتر أنها تحركت فورا لمواجهة العطل، مشيرة إلى أن موظفيها يواصلون إتمام إجراءات المسافرين الدوليين باستخدام وسائل بديلة.

في غضون ذلك، واجه آلاف المسافرين بمطارات أمريكية تأخيرات، وعانوا في بعض المطارات من فترات توقف أطول من المعتاد.

وبث أناس في عدة مطارات تسجيلات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطوابير طويلة بنقاط الفحص، وحذرت عدة مطارات من تأخيرات طويلة.

(فيديو) تأخيرات وطوابير طويلة في مطارات أمريكا بسبب عطل في أنظمة الكمبيوترhttps://t.co/rPQwbLZlgT#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GwcfPPTGGn — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 16, 2019