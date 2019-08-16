ترامب: قضية هونغ كونغ تُحلّ في 15 دقيقة

المصدر: أ ف ب

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس عن "قلقه الشديد" من خطر شن الصين لحملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين في هونغ كونغ، لافتا إلى أنه سيتحدث قريبا مع نظيره الصيني شي جينبينغ.

وقال ترامب للصحافيين في نيوجيرسي قبيل مغادرته لحضور مهرجان انتخابي "أنا اشعر بالقلق الشديد" بهذا الشأن.

وحض ترامب الرئيس الصيني على التفاوض مباشرة مع المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية، مراهناً بأنه لو جلس معهم "سيحل القضية في 15 دقيقة".

وأضاف "أدرك أن هذا ليس الشيء الذي قد يفعله".

وأشار ترامب الى إنه من المقرر أن يجري مكالمة هاتفية "مع الرئيس شي قريبا".