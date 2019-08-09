ترامب يعتزم تعيين جوزيف ماغواير قائماً بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية

المصدر: د ب أ

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، عزمه تعيين جوزيف ماغواير، المدير الحالي للمركز الوطني لمكافحة الإرهاب، لمنصب القائم بأعمال مدير جهاز الاستخبارات الوطنية في 15 أغسطس الجاري.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "لا يساورني أدنى شك في أنه سيقوم بعمل عظيم"، حسبما نقلت وكالة أنباء بلومبرغ.

كان ترامب قد أعلن أواخر الشهر الماضي أن مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس سيترك منصبه في 15 أغسطس.

وأفادت بلومبرغ حينها نقلا عن مصادرها بأن كوتس سيستقيل بسبب اختلافه مع بعض رؤى الرئيس ترامب فيما يتعلق بالأمن القومي.