ترامب يدعو إلى إدانة نزعة تفوّق العرق الأبيض

المصدر: د ب أ

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادا قويا لأيديولوجية تفوق البيض وتعهد "بالعمل بعزم فوري"، وذلك في أعقاب حادثي إطلاق نار جماعي أسفرا عن مقتل 31 شخصا في ولايتين، إلا أنه لم يقترح اتخاذ إجراءات محددة للسيطرة على الأسلحة.

وقال ترامب: "في صوت واحد، يجب أن يدين شعبنا العنصرية والتعصب و(أيديولوجية) تفوق البيض"، وذلك بعدما هاجم المعارضون السياسيون أسلوبه الخطابي المبالغ فيه حول الهجرة وألقوا باللائمة عليه في تعزيز العنصرية.

ودعا الرئيس الأمريكي - خلال كلمة إلى الشعب من البيت الأبيض- إلى إصلاح قوانين الصحة النفسية لضمان عدم حصول المرضى النفسيين على أسلحة أو لضمان فقدانهم الحق في امتلاك أسلحة في عملية قانونية سريعة.

وقال: "يجب أن نتوقف عن تمجيد العنف في مجتمعنا"، مشيراً إلى "مخاطر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "يجب أن نسلط الضوء على خبايا الإنترنت المظلمة ووقف الجرائم الجماعية التي تبدأ منها"، من دون تحديد خطة معينة. وكانت هناك دعوات لفرض إجراءات صارمة على المواقع الإلكترونية التي استخدمت لنشر الكراهية والعنف.

وأضاف "هذه الهجمات البربرية تشكل اعتداء على مجتمعاتنا، وهجوما على أمتنا وجريمة ضد الإنسانية كلها".

وتعرضت الولايات المتحدة لحادثي إطلاق نار جماعي خلال 24 ساعة، أسفرا عن مقتل 31 شخصا على الأقل في مدينة إل باسو بولاية تكساس ومدينة دايتون بولاية أوهايو.