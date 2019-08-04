رحيل نون تشيا أحد قادة الخمير الحمر في كمبوديا عن 93 عاما

المصدر: د ب أ

قال متحدث باسم محكمة الخمير الحمر التابعة للأمم المتحدة إن نون تشيا، أحد كبار قادة نظام الخمير الحمر، توفي اليوم الأحد في العاصمة الكمبودية بنوم بنه.

وكان تشيا، الذي توفي عن سن 93 عاما، أحد كادرين سابقين أدينا بجريمة الإبادة الجماعية على خلفية قتل أقليات عرقية في كمبوديا في سبعينيات القرن الماضي.

وذكر نيث فيكترا، المتحدث باسم محكمة الخمير الحمر، في بيان إن تشيا، الذي كان يواجه عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، توفي مساء اليوم في مستشفى الخمير-الاتحاد السوفيتي للصداقة.

وكان قد تم نقله من مركز احتجاز المحكمة لتلقي العلاج الطبي في الثاني من يوليو.

وأصبح تشيا وزميله القائد أيضا في نظام الخمير الحمر سابقا خيو سامفان في نوفمبر الماضي أول من يتم إدانتهما بالإبادة الجماعية بسبب استهداف أقليات للتخلص منها في كمبوديا في سبعينيات القرن العشرين.

وأصدرت المحكمة حكمين بالسجن مدى الحياة بحقهما للمرة الثانية، بعد أن حُكم عليهما بالسجن مدى الحياة في العام 2014 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال حكم النظام الشيوعي المتطرف بقيادة "الأخ رقم واحد" بول بوت في كمبوديا من عام 1975 إلى 1979.

ولقي نحو 1.7 مليون شخص حتفهم بسبب الجوع والتعذيب والإعدام والسخرة تحت حكم الخمير الحمر.