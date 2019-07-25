درجة الحرارة في هولندا تتجاوز الـ 40 درجة

المصدر: د ب أ

تجاوزت درجة الحرارة في هولندا الـ 40 درجة لأول مرة منذ 75 عاما، حسبما أعلن معهد الأرصاد الملكية على " تويتر" اليوم الخميس.

وأوضح المعهد أن المستوى القياسي للحرارة عند 40.4 درجة جرى قياسه في منطقة جيلتسه- ريين في مقاطعة شمال برابنت الواقعة جنوب شرق البلاد.

وكانت درجة الحرارة وصلت "الأربعاء" في مدينة إيندهوفن إلى مستوى قياسي آخر عند 39.3 درجة.

يذكر أن المستوى القياسي لارتفاع درجة الحرارة في هولندا حتى الآن كان يبلغ 38.6 درجة وهو المستوى الذي جرى تسجيله في الثالث والعشرين من أغسطس عام 1944.

كانت السلطات قد أطلقت تحذيراً من تكون الدخان بسبب استمرار ارتفاع درجة الحرارة في أجزاء كبيرة من البلاد، مشيرة إلى أن جودة الهواء في بعض المقاطعات " سيئة للغاية".