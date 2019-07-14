بالفيديو.. الإعصار باري يتحوّل إلى عاصفة في لويزيانا الأمريكية

المصدر: د ب أ

ذكر المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، أمس السبت، أنه تم تخفيض مستوى الإعصار "باري" إلى عاصفة استوائية لدى وصوله إلى اليابسة في ولاية لويزيانا بجنوب الولايات المتحدة.

ومع ذلك، أبقت السلطات على تحذيرها للسكان من إمكانية اشتداد قوة العاصفة بشكل خطير ومن هطول للأمطار على نحو يهدد الحياة.

ومن المتوقع أن تتحرك العاصفة عبر وسط لويزيانا لتصل إلى الجزء الشمالي من الولاية اليوم الأحد، حيث يتوقع أن تضعف "باري" إلى مستوى "منخفض استوائي".

وذكرت وزارة الطاقة الأمريكية أن هناك أكثر من 72 ألف حالة انقطاع للتيار الكهربائي عبر ولايات ألاباما ولويزيانا ومسيسيبي وتكساس، وهناك 66 ألفا منها في لويزيانا.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن الإعصار باري قد تصحبه أمطار يصل ارتفاعها إلى قدمين بالولاية، رغم تحوله إلى عاصفة استوائية.