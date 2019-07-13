ترامب: طهران تسير على أرض هشّة

المصدر: عواصم - وكالات

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران تسير على أرض هشّة، عقب محاولات طهران تصعيد التوتر في منطقة الخليج.

وقال ترامب إن إيران عليها أن تكون حذرة، مضيفاً: «هي كمن يسير على أرض هشة». وأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة قيام سفن إيرانية باعتراض ناقلة نفط تجارية تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز.

ووصف بيان الخارجية البحرينية هذا الفعل بأنه «عمل عدائي يجسّد إصراراً إيرانياً على تهديد الأمن والسلم والإضرار بحركة الملاحة البحرية وتعريضها للخطر»، مشددة على ضرورة أن تتوقف إيران عن هذه الأعمال العدوانية المزعزعة للأمن في منطقة الخليج العربي، وأن تنتهج التهدئة وعدم التصعيد. وأعلنت المملكة المتحدة أنها ستعزز مؤقتاً انتشارها العسكري في الخليج عبر تقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين في المنطقة.

وقال مصدر دفاعي إن موعد عملية التناوب جرى تقديمه لبضعة أيام، من دون أن يحدد مدة بقاء السفينتين سوياً في المنطقة. وأضاف المصدر أن الحكومة رفعت في بداية الأسبوع مستوى التأهب في المياه الإقليمية الإيرانية بالنسبة للسفن البريطانية إلى الدرجة القصوى. وذكر الأسطول الأمريكي الخامس أنه يعمل عن كثب مع البحرية الملكية البريطانية وشركاء آخرين للدفاع عن حرية حركة التجارة والملاحة البحرية.

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