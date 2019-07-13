البحرين تدعو إيران إلى الكف عن الأعمال العدوانية

المصدر: عواصم - وكالات

دعت مملكة البحرين إيران إلى التوقف عن الأعمال العدوانية المزعزعة للأمن في منطقة الخليج العربي وأن تنتهج التهدئة وعدم التصعيد .

وذلك عقب محاولة زوارق إيرانية اعتراض مسار ناقلة نفط بريطانية أول أمس، في وقت أعلنت المملكة المتحدة أنّها ستعزز مؤقتا انتشارها العسكري في الخليج عبر تقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين في المنطقة، فيما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن إيران تسير على أرض هشة.

وأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة قيام سفن إيرانية باعتراض ناقلة نفط تجارية تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز. ووصف بيان الخارجية البحرينية هذا الفعل بأنه «عمل عدائي يجسد إصراراً إيرانياً على تهديد الأمن والسلم والإضرار بحركة الملاحة البحرية وتعريضها للخطر».

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن تضامن البحرين التام مع المملكة المتحدة، مشددة على ضرورة أن تتوقف إيران عن هذه الأعمال العدوانية المزعزعة للأمن في منطقة الخليج العربي، وأن تنتهج التهدئة وعدم التصعيد وتتعامل مع دول العالم بشفافية ومصداقية وبلغة بناءة بعيدة عن التهديد والوعيد، وأن تلتزم بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وذلك حفاظاً على الأمن والسلم الدوليين.

وفي تعليق للرئيس الأمريكي، قال دونالد ترامب، إن إيران عليها أن تكون حذرة، مضيفاً «هي كمن يسير على أرض هشة».

تعزيز عسكري

إلى ذلك، أعلنت المملكة المتحدة أنّها ستعزز مؤقتا انتشارها العسكري في الخليج عبر تقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين في المنطقة، وفق الحكومة البريطانية ومصدر دفاعي، وذلك في سياق تصاعد التوتر مع طهران.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية إنّ «إتش إم إس دنكان» التابعة للبحرية الملكية البريطانية ستنوب عن «اتش ام اس مونتروز» الموجودة حالياً، من أجل ضمان الحفاظ على «حرية الملاحة». وقال مصدر دفاعي إنّ موعد عملية التناوب جرى تقديمه لبضعة أيام، من دون أن يحدد مدة بقاء السفينتين سوياً في المنطقة.

وأضاف المصدر أنّ الحكومة رفعت في بداية الأسبوع مستوى التأهب في المياه الإقليمية الإيرانية بالنسبة للسفن البريطانية إلى الدرجة القصوى.

وذكر الأسطول الأمريكي الخامس، أنه يعمل عن كثب مع البحرية الملكية البريطانية، وشركاء آخرين للدفاع عن حرية حركة التجارة والملاحة البحرية.

في الأثناء، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن بريطانيا لا تسعى لتصعيد الوضع مع إيران. وأضاف لتلفزيون سكاي نيوز: «هذا رد فعل منا على ما يحدث بطريقة محسوبة وحذرة ونوضح لإيران بأننا لا نسعى لتصعيد هذا الوضع».

إدانة أمريكية

أدانت الولايات المتحدة محاولة إيران مضايقة سفينة بريطانية بالقرب من مضيق هرمز. وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تغريدة له عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: «تدين الولايات المتحدة محاولة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني مضايقة السفينة البريطانية بالقرب من مضيق هرمز».

وأضاف بومبيو في تغريدته: «نثني على البحرية الملكية لضمانها حرية الملاحة، وسنواصل العمل مع حلفائنا لضمان أن النظام الإيراني لا يعطل الأمن البحري والتجارة العالمية».