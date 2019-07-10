لقطات تلفزيونية لميركل وهي ترتعش للمرة الثالثة خلال شهر

المصدر: رويترز

أظهرت لقطات لتلفزيون رويترز المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وهي ترتعش خلال استقبالها لرئيس الوزراء الفنلندي أنتي ريني اليوم الأربعاء وهي ثالث مرة تصيبها هذه الحالة في غضون شهر،

واهتز جسد ميركل بينما كانت تقف مع ريني خلال استعراض حرس الشرف لدى وصوله.

وكانت ميركل قد تعرضت قبلها بنوبتي ارتجاف، مما أثار تساؤلات حول صحتها. لكنها أكدت وقتها أنها بصحة جيدة وكانت فقط تعاني من الجفاف.

لقطات تلفزيونية لميركل وهي ترتعش للمرة الثالثة خلال شهرhttps://t.co/bUxUSzXwRK#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/AyuViPzC4q — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 10, 2019