ترامب يلتقي كيم في المنطقة منزوعة السلاح ويريد دخول كوريا الشمالية

المصدر: د ب أ

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى كوريا الجنوبية، مساء السبت، أملا في لقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيشعر بالارتياح إذا عبر المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وبسؤال الرئيس الأمريكي عما إذا سيدخل كوريا الشمالية إذا اجتمع مع الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونج أون (في المنطقة منزوعة السلاح)، قال "سأشعر بالارتياح بشكل كبير عند القيام بذلك. ليس هناك مشكلة".

وكان ترامب قد وجه في وقت سابق من اليوم دعوة للزعيم الكورى الشمالى كيم لعقد لقاء في المنطقة منزوعة السلاح.

ويؤكد ترامب دائما أنه ليس متعجلا لنزع أسلحة كوريا الشمالية النووية، قائلاً إن العقوبات لا تزال سارية على بيونغ يانغ، وإنه لا توجد تجارب نووية أو إطلاق صواريخ جديدة.

وشكك خبراء فيما إذا كانت كوريا الشمالية ستوافق على التخلي الكامل عن أسلحتها النووية، والتي تعتبرها حيوية لبقاء نظامها الحاكم.

#فيديو: #ترامب خلال قوله إنه يود مقابلة الزعيم الكوري الشمالي #كيم_جونغ_أون في نهاية هذا الأسبوع في المنطقة المنزوعة السلاح على الحدود بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.https://t.co/F6iMcyUlXm#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wOTObQIst8 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 29, 2019