عقب ارتجافها الشديد...أطباء يستبعدون وجود مشكلة صحية خطيرة لدى ميركل

المصدر: د ب أ

تحفظ أطباء على تشخيص حالة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن بُعد، بعدما ظهرت عليها ارتجافات شديدة خلال استقبالها الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلنسكي في برلين أمس الثلاثاء.

وفي الوقت نفسه، استبعد العديد من الأطباء وجود مشكلة صحية خطيرة لدى ميركل، حيث قال نائب مدير قسم الطوارئ في مستشفى هامبورج-إبندورف الجامعي، ألكسندر شولتسه، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء إن إمكانية أن يكون السبب في ارتجاف ميركل هو نقص السوائل في جسمها أمر غير غريب، مضيفا أن الارتجاف في حد ذاته ليس أمرا مثيرا للقلق من المنظور الطبي، موضحا أن نقص السوائل في هذا الطقس أمر عادي.

وذكر شولسته أن معلومة أن المستشارة تحسنت حالتها عقب تناولها ثلاثة أكواب من المياه من الممكن أن تكون بلا شك إشارة إلى أنها عانت من مشكلة قصيرة المدة في الدورة الدموية.

وبدا على ميركل خلال وقوفها أمام حرس الشرف بجانب الرئيس الأوكراني ارتجافات شديدة في ساقيها وجسمها، لكن عندما سارت برفقة زيلنسكي أمام حرس الشرف خف الارتجاف بوضوح.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي مع زيلنسكي أمس إنها تناولت حاليا ثلاثة أكواب من الماء، موضحة أن السبب في الارتجاف كان على ما يبدو نقص المياه في جسمها، مضيفة أنها في حالة جيدة الآن كما هو واضح.

ولا يرى الطبيب العام ورئيس اتحاد الأطباء في ولاية بافاريا، جاكوب بيرجر، في واقعة أمس داعيا للقلق على صحة المستشارة، حيث قال في تصريحات لمجلة "فوكوس" الألمانية: "بالطبع تعجبت، لكن على الأحرى بسبب الثبات الذي بدت عليه ميركل (رغم الارتجاف)".

ومن المقرر أن تتوجه ميركل اليوم إلى مدينة جوسلار بولاية سكسونيا السفلى غربي ألمانيا، حيث تجري محادثات مع طلاب مدارس في قصر "كايزربفالتس" التاريخي.

وستقوم ميركل بجولة في المدينة برفقة وزير خارجيتها السابق والمواطن الشرفي للمدينة، زيجمار جابريل.

