ضحايا في حريق بمستشفى للأمراض النفسية في أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

توفي ستة أشخاص في حريق اجتاح مستشفى للأمراض النفسية في مدينة أوديسا الأوكرانية، وفق ما ذكرت السلطات الثلاثاء.

واندلع الحريق في ساعة متأخرة من مساء الإثنين في المبنى المكون من طابق واحد، وفق بيان لجهاز الطوارئ الأوكراني. ولم يتضح بعد سبب الحريق.

وقال البيان إن "ستة أشخاص لقوا حتفهم وأربعة نقلوا إلى المستشفى". ونجا تسعة أشخاص آخرين ولم يتعرضوا لإصابات.

وعبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن الأسف "للمأساة المروعة" ووجه رئيس الوزراء فولوديمير غرويسمان لتشكيل لجنة تحقيق.

وكتب على تويتر أن "أسباب (الحريق) سيتم التوصل إليها. تعازي لعائلات الضحايا".

وتتكرر حوادث الحرائق الدامية في أوكرانيا وفي جمهوريات سوفياتية سابقة بسبب تقادم البنى التحتية ونقص تدابير الأمن والسلامة