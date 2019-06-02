أمريكا تمنح والدة وشقيقتا تاجر مخدرات مكسيكي تأشيرات دخول لأراضيها

المصدر: د ب أ

قالت والدة تاجر المخدرات المكسيكي خواكين "إل تشابو" جوزمان يوم السبت إنها وشقيقتاه حصلن على تأشيرات لزيارة ابنها في سجن بالولايات المتحدة.

ونقل موقع "ريفيستا تي إم أكس" الاخباري المكسيكي عن والدة "إل تشابو " كونسويلو لويرا قولها أمام السفارة الأمريكية في مكسيكو سيتي إنها: " حصلت مع ابنتيها على تأشيرات إنسانية لزيارة جوزمان في أحد السجون الأمريكية.

ويواجه جوزمان عقوبة السجن مدى الحياة بعد أن أدانته هيئة محلفين أمريكية بتهريب المخدرات إلى داخل الولايات المتحدة على مدى عقود.

وشكرت لويرا الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ، الذي كتبت إليه في فبراير تطلب منه المساعدة للحصول على التأشيرات الإنسانية الثلاث.

يذكر أن الزعيم السابق لعصابة "سينالوا" تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 2017 لمواجهة التهم المنسوبة إليه، وذلك في إطار اتفاقية تسليم المجرمين مع المكسيك، حيث استبعدت الولايات المتحدة عقوبة الإعدام.

وكانت السلطات المكسيكية قد ألقت القبض على جوزمان في مسقط رأسة بولاية سينالوا في يناير من عام 2016 بعد سبعة أشهر من هروبه من محبسه.

وتم تحديد موعد مؤقت للحكم على جوزمان في 25 يونيو الجاري.