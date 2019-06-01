انفجارات في مصنع للديناميت وسط روسيا

المصدر: رويترز

قالت وزارة الصحة الروسية إن 79 شخصاً أصيبوا عندما هزت انفجارات عديدة بمصنع كريستال للديناميت بلدة دزيرغينسك في وسط البلاد "السبت".

وذكرت سلطات البلدة لوكالة تاس للأنباء أن الانفجارات التي وقعت في منتصف اليوم سمعت في كل أرجاء دزيرغينسك التي يقطنها أكثر من 230 ألف شخص مما أسفر عن تحطم النوافذ أو تضررها في نحو 180 مبنى.

وعرض تلفزيون روسيا 24 لقطات للدخان وهو يتصاعد من المصنع.

وذكرت وكالة انترفاكس نقلا عن مسؤولي المصنع أن مديره أقيل "في اليوم السابق" لانتهاك قواعد الأمن الصناعي في وقت سابق من العام. وألقي عليه باللوم في انفجار وقع في ابريل نيسان ودمر جزءا من المصنع.

وأصيب 38 شخصاً داخل المصنع جراء الانفجارات في حين أصيب 41 شخصاً من سكان المباني القريبة من المصنع بفعل شظايا الزجاج المتطاير.

وأوضحت الوزارة أن 15 من بين المصابين نقلوا إلى المستشفيات يعانون من جروح نتيجة الشظايا مضيفة أن امرأة من بين المصابين تعاني من إصابات بالغة.

